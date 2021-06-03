Sivas'ın Gülova ilçesinde feci kaza: 9 kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ın Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

(DHA)
03 Haziran 2021 Perşembe, 10:37
Sivas'ın Gülova ilçesinde feci kaza: 9 kişi yaşamını yitirdi
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Gölece'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında yaşandı. 

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

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