Sivasspor, Antalya'da 4 golle coştu
FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor:4
Süper Lig’in 33. haftasında FT Antalyaspor, DG Sivasspor’u ağırladı. Maçı 4-2 konuk ekip kazandı.
1. dakikada Gradel’in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Boyd’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
6. dakikada ceza yayı yakınında Eren Albayrak’ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.
22. dakikada Doğukan Sinik, ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.
27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
36. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza alanı içinde uzun gönderdiği taç atışına kırmızı beyazlı defans oyuncuları dokunamadı. Seken topu Boyd, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2
45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd’un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
47. dakikada Yatabare skoru 3-1 yaptı.
67. dakikada Fredy farkı 1'e indirdi: 2-3. 90 artı 4'te Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt maçın skorunu ilan etti: 2-4.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Kısal x
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov, Eren Albayrak x, Doğukan Sinik xx, Ufuk Akyol x, Sidney Sam x, Fredy xx, Amilton x, Podolski x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Naldo, Bahadır Öztürk, Mevlüthan Ekelik, Serdar Gürler, Omar İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Camara x, Uğur Çiftçi x, Isaac x, Fajr x, Boyd xxx, Hakan Arslan x, Gradel xx (Kone), Yatabare x (Erdoğan)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Kone, Dominges De Souza, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Kayode, Caner Osmanpaşa
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- AA'da deprem: Yeni isimde 'Fuat Avni' ayrıntısı