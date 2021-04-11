Sivasspor, Konyaspor'u rahat geçti

Demir Grup Sivasspor: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 1

AA
11 Nisan 2021 Pazar, 14:36
Sivasspor, Konyaspor'u rahat geçti
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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Boyd, Fajr, Gradel, Yatabare

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Gol: Dk. 27 Yatabare, 68 Kayode, 87 Robin (p)(Demir Grup Sivasspor), 55 Bytyqi (Konya)

Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ev sahibi ekip kazandı.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Konyasporlu Bytyqi skoru 1-1 yaptı.

68. dakikada Kayode Sivas'ı öne geçirdi.

87. dakikada Robin Yalçın penaltıdan skoru 3-1'e getirdi.

ivasspor da 3 puanı alan taraf oldu


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