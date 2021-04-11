Sivasspor, Konyaspor'u rahat geçti
Demir Grup Sivasspor: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Boyd, Fajr, Gradel, Yatabare
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Gol: Dk. 27 Yatabare, 68 Kayode, 87 Robin (p)(Demir Grup Sivasspor), 55 Bytyqi (Konya)
Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ev sahibi ekip kazandı.
22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.
45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.
İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada Konyasporlu Bytyqi skoru 1-1 yaptı.
68. dakikada Kayode Sivas'ı öne geçirdi.
87. dakikada Robin Yalçın penaltıdan skoru 3-1'e getirdi.
ivasspor da 3 puanı alan taraf oldu
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- Türk gemisine arama
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Savcıya göre bu soru hakaret
- Siyasi görüşüne inanamayacaksınız
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Dünyaca ünlü rap sanatçısı Earl Simmons yaşamını yitirdi
- Parası olan yurtdışına gidip aşı olabiliyor
- Hesabı garsonlar ödüyor!