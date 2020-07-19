Sivasspor maçında gol sesi

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 22:40
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Demir Grup Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Cofie, Kone 


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon, Candeias, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu 


Gol: Dk. 29 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)


Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği ile karşılaştı.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.


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