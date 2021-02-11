Sivasspor, Marcelo Goiano'nun sözleşmesini feshetti

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:54

Demir Grup Sivasspor, sakatlığı nedeni ile bu sezon sık sık takımdan uzak kalan 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Marcelo Goiano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sivasspor, 2019 yılında kadrosuna kattığı ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan sağ kanat oyuncusu Marcelo Goiano ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.