Sivasspor tam gaz hazırlanıyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:45

Sivasspor, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Yiğidolar 25 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.



