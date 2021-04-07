Sivassporlu Ahmet Oğuz’dan taçtan asist!
Sivasspor’un genç defansı Ahmet Oğuz, Tyler Boyd’un filelere gönderdiği topta sahalarda ender görülen bir asiste imza attı.
Sivasspor’un genç defansı Ahmet Oğuz, Tyler Boyd’un filelere gönderdiği topta sahalarda ender görülen bir asiste imza attı.
Kırmızı-beyazlıların tecrübeli defansı Ahmet Oğuz, Antlayaspor karşılaşmasında ilk 11’de görev aldı. 28 yaşındaki oyuncu Oğuz, Tyler Boyd’un filelere gönderdiği topta sahalarda ender görülen bir asiste imza attı. Genç oyuncu sağ kanattan çok uzun bir taç atışıyla golün pasını verdi.
Mücadeleyi bir asistle tamamlayan Oğuz hem savunmada hem de hücumda başarılı bir performans ortaya koydu.
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