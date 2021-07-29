Sivasspor'un Petrocub maçındaki ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Sivasspor, rövanş maçında Petrocub ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu beşinci sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın Türrkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Sivassspor, rövanş maçında Petrocub'u Sivas'ta ağırlıyor.
İlk maçı Caner Osmanpaşa'nın attığı golle kazanan Sivasspor, rövanş maçında iki farklı yenilmediği sürece bir üst tura adını yazdıracak.
Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'i şöyle:
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Sefa Yılmaz, Jorgee Felix, Pedro Henrique, Olarennwaju Kayode
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros
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