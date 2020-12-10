Sivasspor'un tamam ya da devam maçı

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:05

Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'de.

Grupte 6 puanı bulunan Sivasspor, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Kırmızı-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı oyuncular kafilede yer almıyor.

Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor saat 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayımlanacak.

MAÇ ÖNCESİ 3 VAKA

Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.