Sivasspor'un tamam ya da devam maçı
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bugün son maçına çıkıyor. Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmesi halinde bir üst tura yükselecek.
Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'de.
Grupte 6 puanı bulunan Sivasspor, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
Kırmızı-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı oyuncular kafilede yer almıyor.
Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor saat 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayımlanacak.
MAÇ ÖNCESİ 3 VAKA
Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.
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