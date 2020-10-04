Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

AA
04 Ekim 2020 Pazar, 13:58
Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Sivas'ın Zara ilçesinde Elektrik arıza ekibinde çalışan A.A. (34), Şerefiye köyünde arızalı sokak lambasını tamir etmek için çıktığı direkte akıma kapıldı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

A.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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