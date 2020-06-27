Sivas'ta fuhuşa sürüklenen 3 çocuk kurtarıldı
Sivas'ta fuhuşa sürüklenen 3 çocuk, çocuklardan birinin ninesinin şikayeti sayesinde fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı.
Çocuğa yönelik cinsel istismar skandalı, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi.
Ü.T.(63) isimli bir nine polise başvurup 14 yaşındaki torununun arkadaşları tarafından fuhuşa zorlandığı ihbarında bulunarak yardım istedi. Kangal polisi tarafından yürütülen titiz çalışmada, H.S.T'yi (14) fuhuşa sürüklediği düşünülen, B.U, F.K, R. Ç ve H.S.T gibi fuhuşa sürüklenen küçük yaştaki M.C.İ (17) ve Z.R.Ş (15) gözaltına alındı. İfadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildiler. B.U., F.K. ve R.Ç, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.İ. ve Z.R.Ş isimli çocuklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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