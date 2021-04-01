Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 21.00 sıralarında İstanbul'dan Ağrı'ya gitmekte olan ve Kemal Kızılkaya yönetimindeki yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
18 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sayısının artabileceği bildirildi.
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