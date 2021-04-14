Sivas'taki acil serviste sağlık emekçilerini darp eden saldırganların ifadeleri tepki çekti
Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tepki çekti.
Saldırganlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” demesiyse hayrete düşürdü.
Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.'nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2'si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum” demesiyse hayrete düşürdü.
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