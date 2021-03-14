Siyasilerden sağlık çalışanları mesajı: 14 Mart'ı böyle kutladılar
Pandeminin gölgesinde geçen 14 Mart Tıp Bayramı'nda siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız" ifadelerini kullanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl, 14 Mart Tıp Bayramı da pandeminin gölgesinde geçiyor.
Sosyal medyada gündem olan 14 Mart Tıp Bayramı, siyasiler tarafından da kutlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından 14 Mart Tıp Bayramı için mesajlarını paylaştı.
"SAĞLIK SİSTEMİNİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda da şöyle dedi:
"Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız."
Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerimizin #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 14, 2021
"HAKKINIZI NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ"
Yavaş da pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. #14MartTıpBayramı kutlu olsun.
Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 14, 2021
Pandemi sürecinde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. #14MartTıpBayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/zKI64EooA3
"ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"
İmamoğlu ise, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Size şükran borçluyuz... Pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ücretsiz olarak sağladığımız toplu ulaşım hizmetini 200 bin sağlık çalışanımız 43 milyon kez kullandı. Bu uygulamayı 30 Haziran’a kadar uzattık."
Size şükran borçluyuz...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 14, 2021
Pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ücretsiz olarak sağladığımız toplu ulaşım hizmetini 200 bin sağlık çalışanımız 43 milyon kez kullandı. Bu uygulamayı 30 Haziran’a kadar uzattık. #14MartTıpBayramı pic.twitter.com/WholQvWvm1
NEDEN 14 MART'TA KUTLANIYOR?
Türkiye'de 14 Mart günü tıp bayramı olarak kabul ediliyor. 1976 yılından bu yana ise 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor ve bu dönem "Tıp Haftası" olarak kabul ediliyor.
14 Mart tarihinin kökenleri ise 19'uncu yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Mahmut dönemine dayanıyor. 14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulu açıldı.
Bu nedenle de bugün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılıyor. ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıl dönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıl dönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanıyor.
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