Siyasilerden sağlık çalışanları mesajı: 14 Mart'ı böyle kutladılar

NEDEN 14 MART'TA KUTLANIYOR?

Türkiye'de 14 Mart günü tıp bayramı olarak kabul ediliyor. 1976 yılından bu yana ise 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor ve bu dönem "Tıp Haftası" olarak kabul ediliyor.

14 Mart tarihinin kökenleri ise 19'uncu yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Mahmut dönemine dayanıyor. 14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulu açıldı.

Bu nedenle de bugün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılıyor. ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıl dönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıl dönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanıyor.