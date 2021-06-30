Slaven Bilic'in takımı hezimete uğradı: 7-0
Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çin ekibi Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu. İ
Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sürüyor.
Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımı, Japonya'dan Kawasaki'yle karşılaştı. Çin'de düzenlenen maçı Japon ekibi 7-0 kazandı.
Bu sonuçla beraber Asya Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Kawasaki 6 puanla ilk sıraya kurulurken; Beijing Guoan 1 puanda kaldı.
Bir süredir adı Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in Çin'deki geleceği tartışılıyor. Takımıyla henüz 4 maça çıkan antrenör, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken; 3'ünde mağlubiyeti tattı.
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