Slaven Bilic'in takımı hezimete uğradı: 7-0

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:36

Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sürüyor.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımı, Japonya'dan Kawasaki'yle karşılaştı. Çin'de düzenlenen maçı Japon ekibi 7-0 kazandı.

Bu sonuçla beraber Asya Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Kawasaki 6 puanla ilk sıraya kurulurken; Beijing Guoan 1 puanda kaldı.

Bir süredir adı Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in Çin'deki geleceği tartışılıyor. Takımıyla henüz 4 maça çıkan antrenör, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken; 3'ünde mağlubiyeti tattı.