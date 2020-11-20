SMA hastası Eylül bebek için kritik günler: 'Birileri artık kızımın sesini duysun!'

20 Kasım 2020 Cuma, 15:32

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Ozan ve Ebru Öztürk çiftinin çocukları Eylül Öztürk henüz 19 aylık ve SMA hastalığı ile mücadele ediyor.

Her geçen gün kasları eriyen minik Eylül'ün sağlığına kavuşabilmesi için, ABD'de sadece 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen gen tedavisinin uygulanması gerekiyor.

"DEVLET, SUÇSUZ, GÜNAHSIZ ÇOCUKLARI GÖRSÜN"

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan baba Ozan Öztürk, kampanyanın bitmesi için kısıtlı bir zamanın kaldığını ve henüz topladıkları paranın yeterli olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Kampanyamız maalesef yavaş ilerliyor 3'üncü ayına girdiğimiz kampanyamızda henüz 370 bin Avro topladık. Kampanyayı tamamlayıp hastaneye gidebilmek için 3 buçuk ayımız kaldı.

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü benim meleğim de temel hakkı olan yaşama hakkını inşallah sizlerin desteğiyle geri kazanacak. Biz aileler bireysel olarak çok çaba sarf ediyoruz. Kampanyamızı tamamlayalım diye evlatlarımızla ilgilenmiyoruz. Devletimizin bu suçsuz, günahsız çocukları görmesini istiyoruz. Biz bu ilacın artık Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz."

"BİRİLERİ ARTIK KIZIMIN SESİNİ DUYSUN"

Baba Ozan Öztürk ekim ayında sosyal medya hesabından "Kızım için yapılacak çok şey var. İlacına kavuşması için hala 5 ay var. Yalvarıyorum sizlere bir baba olarak ne olursunuz bir şeyler yapalım, ne olursunuz birileri artık kızımın sesini duysun. Lütfen Allah rızası için Zolgensma ya kavuşmasına vesile olun" notu ile video paylaşımı yaparak yardım çağrısında bulunmuştu.

Eylül'ün kampanya için sosyal medya hesabı: savasci.eylul_sma