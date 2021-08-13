SMA hatası çocuklar için 40 lira bağışlayacak 500 bin gönüllü aranıyor

SMA hatası çocuklar için 40 lira bağışlayacak 500 bin gönüllü aranıyor
İçlerinde bankacı, doktor ve avukatların da olduğu Elim Sende Platformu SMA hastası çocuklara umut oldu.
Platform kurucusu Ahmet Eker, “Hedefimiz 500 bin gönüllüyü bir araya getirip, her birinden aylık 40 lira yardım toplamak. Tedavi gideri 20 milyon lirayı bulan bu hastalıkta toplanacak yardımlarla her ay bir evladımızı yaşama kazandırabiliriz” dedi.
Türkiye'de spinal musküler atrofi (SMA) hastası bebekler için sosyal medyada düzenlenen bağış kampanyalarıyla sık sık gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2021 Ocak ayı verilerine göre Türkiye’de toplam 1619 SMA hastası bulunuyor. Hastaların büyük kısmını bebek ve çocuklar oluşturuyor. Arkadaşlarının çocuğuna konulan teşhisle SMA hastalığıyla tanışan bir grup bankacı da “Elim Sende Platformu”nu hayata geçirdi. 2021’de hayata geçen platformun kurucusu Ahmet Eker, arkadaşlarının SMA hastası çocuğunun tedavisi için gereken 20 milyon TL’yi 37 gün gibi çok kısa bir zamanda topladıklarını ifade etti. Platform ile 500 bin gönüllü hedefine kısa süre içerisinde 16 bin gönüllüye ulaştıklarını belirten Eker şunları söyledi:
“Bu tedavinin maliyeti 2 milyon 250 bin dolar, yani yaklaşık 20 milyon TL. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bu tedaviyi karşılamadığı için bu çocukların ebeveynlerinin kampanya yapmaktan başka bir çaresi yok. Hayatımızda değeri çok olmayan 40 TL’yi verebilecek 500 bin kişiye ulaşırsak bu kampanyaları bir günde bitirebileceğimizi hayal ettik. Şu anda 16 bin gönüllüye ulaştık. Platformun hayali, gönüllüleri bir araya getirip tedavi masrafı yaklaşık 20 milyon TL olan bu hastalık için aylık 40 TL gibi sembolik bir yardım toplamak” diye konuştu.
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