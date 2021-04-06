SODEV Başkanlığı'na yeniden Ertan Aksoy seçildi
Sosyal Demokrasi Vakfı - SODEV’in 27. Olağan Genel Kurul’u 2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurulda, yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
Sosyal Demokrasi Vakfı - SODEV’in 27. Olağan Genel Kurul’u 2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurulda, yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
Ertan Aksoy, Rasim Şişman, Ahmet Emin Avşar, Turgay Keskin, İsmail Emre Telci, Tolga Karagöz, Türkan Mergün, Fatma Adıgüzel ve Emre Özdemir asil, Yusuf Koçhan, Zübeyde Polatlı, Mustafa Özel, Yusuf Can Gökmen ve Murat Yolaçan ise yedek yönetim kurulu üyeleri olarak seçildiler.
Seçilen yönetim kurulunun yaptığı ilk toplantıda Vakıf Başkanlığı’na oy birliğiyle Ertan Aksoy seçildi. Rasim Şişman’ın Başkan Vekili olarak belirlendiği toplantıda Ahmet Emin Avşar Genel Sekreterlik, Tolga Karagöz ise Saymanlık görevlerini üstlendi.
Diğer görevlendirmeler şu şekilde oluştu:
Emre Özdemir - Dış İlişkiler
Fatma Adıgüzel - AB Projeleri ve Sosyal Politikalar
İsmail Emre Telci - Hukuk İşleri
Turgay Keskin - AR-GE Çalışmaları
Türkan Mergün - Üye İlişkileri
Murat Yolaçan - Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özel - İzmir Temsilciliği
Yusuf Can Gökmen - SODEVMONİTÖR
Yusuf Koçhan - Yerel Yönetimler
Zübeyde Polatlı - Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Kurul’da ayrıca; Mali Müşavir Birgül Eker, Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, İş insanı Gökhan Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Akademisyen Kerem Kılıçdaroğlu, Eğitimci-Gazeteci Leyla Serin Kırık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İş insanı Mehmet Öncel, İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Mimar Oğuz Aykan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Doktora öğrencisi Tansu Özcan, İzmir BB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, İBB Meclis Üyesi Umut Şenol, Hamidiye Su Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Erciyas, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre SODEV üyeliğine kabul edildiler.
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