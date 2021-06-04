Sofiana Feghouli yıldızlaştı Cezayir kazandı
Sahasında Moritanya’yı ağırlayan Cezayir, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılırken Galatasaraylı Sofiana Feghouli iki gol kaydetti.
Sezonun sona ermesiyle birlikte devam eden hazırlık maçlarında Cezayir, Moritanya ile karşı karşıya geldi. Maçın açılış golü 40. dakikada Sofiane Feghouli’den gelirken, 55. dakikada Moritanya Sidi Yacoub’la beraberliği sağladı.
Eşitlik golünden sonra 57. dakikada takımını tekrar öne geçiren Feghouli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Cezayir adına diğer goller Adam Ounas ve Baghdad Bounedjah’dan geldi.
SLIMANI VE GHEZZAL İLK 11’DE BAŞLADI
Karşılaşmada Islam Slimani ve Rachid Ghezzal ilk 11’de sahaya çıktı. Slimani 59. dakikada kenara gelirken Ghezzal 90 dakika sahada kaldı. Cezayir pazar günü Mali ile karşı karşıya gelecek.
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