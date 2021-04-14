Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul’da kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı

Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen yurttaşla, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 18:50
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul’da kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen yurttaşlar, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala bir çok noktada toplu ulaşım yoğunluğu yaşandı. Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Aksaray'da tramvay doldu, kapısı zorlukla kapandı.

Cevizlibağ metrobüs durağı da yoğunluk yaşanan diğer noktaydı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek isteyen yurttaşlar hem duraklarda hem de üst geçitlerde kalabalık oluşturdu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıktı.


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