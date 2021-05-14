Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlardan şikayetçi oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Erhan Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerden şikayetçi oldu. Yılmaz, bu kişilerin güvenlik kameralarından tespit edilip, cezai işlem uygulanmasını talep etti.
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Alalar Sokak'ta oturan Erhan Yılmaz, çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasını sürekli ihlal eden kişiler olduğunu iddia ederek, polis ekiplerine şikayette bulundu.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Yılmaz, "Sitemizin yanında çocuk parkı ve top sahası var. Ama ailece balkona çıkamıyoruz. Benim 5 yaşında olan çocuğumu, sokağa çıkma yasağı var diye aşağıya indirmiyorum.
Komşularımın hepsi şikayetçi. Polisi arıyoruz. Polisin geldiğini görünce kaçıyorlar. 5 dakika sonra tekrardan geri geliyorlar. Cezai işlem uygulanmasını istiyorum" dedi.
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