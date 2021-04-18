Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta yan yana izledi.
TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.
Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı’nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.
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GZT Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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