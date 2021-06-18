Sokak hayvanlarına adanmış bir ömür

Sokak hayvanlarına adanmış bir ömür
Gaziemir’in Irmak Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Ayşe Ertaç, 14 yıldır her gün iki minibüs değiştirerek belediyenin Veteriner işleri müdürlüğünde kedilerin temizliğini ve bakımını yapıyor.
Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nin başkanlığını yapan Ertaç, “Hayvanlar benim evlatlarım. Onlar bana huzur veriyor” diye konuştu. Ayşe Ertaç, ilerleyen yaşına rağmen kediler için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor.
Her sabah Irmak Mahallesi’ndeki evinin yakınından minibüse binen Ertaç, ilçe merkezine geliyor. Burada ikinci minibüse binen Ayşe Ertaç, hastane kavşağından yürüyerek veteriner işleri müdürlüğüne ulaşıyor.
Tedavisi yapılan kedilerin bulunduğu alana ulaşan Ertaç’ın ilk işi, önlerinde devamlı mamaları olmasına rağmen sabırsızlıkla yolunu gözleyen kedilere kendi elleriyle yaptığı yemekleri vermek ve onları mutlu etmek oluyor.
Ayşe Ertaç, daha sonra kedilerin suluklarını yıkıyor ve suluklara taze su dolduruyor.
Ertaç, “Bu içten gelen bir şey. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar benim evlatlarım. Hafta sonu bile gelip müdürlükte tedavisi devam eden hayvanları kontrol ediyor, onları temizleyip bakımlarını yapıyorum. Bu benim için mutluluk kaynağı. Huzur veriyor. Belediyemizin yeterli kaynağı ve personeli olmasına karşın ben yine de bu görevi yapıyorum” dedi.
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