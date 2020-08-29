'Sokakta Sanat Var' etkinlikleri bugün de sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri bugün de İstanbul’un birçok farklı noktasında devam ediyor.
I·BB’nin etkinlikleri bu hafta sonu Gülhane Parkı, Beykoz Çayırı, Avılar Sahil Parkı, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı ve Bağcılar Merkez Mahallesi Böle Parkı’nda düzenleniyor.
Etkinliklerde konserler, çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra çocuklar için eğlendirici gösteriler de yer alıyor.
İBB’nin bugünkü etkinlik programı;
29 Ağustos Cumartesi
Gülhane Parkı
Gülay Akay konseri / 15.00-16.00
Ezginin Günlüğü konseri / 16.30-18.00
Beykoz Çayırı
Çocuk Şenliği / 18.30-20.00
Ali Ata konseri / 20.30-22.00
Avcılar Sahil Parkı
"Nasreddin Hoca Yollarda" çocuk oyunu / 17:00-18:00
Faik Pala konseri / 8:30-20:00
"Fil" tiyatro oyunu / 20:30-1:30
Zeytinburnu Çırpıcı Parkı
İllüzyon ve Kukla Gösterisi / 17:00-18:00
Merve Yavuz konseri / 18:00-19:30
"Kıvılcımdan Aleve" tiyatro oyunu / 20:00-21:00
Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı
"Neşeli Dişler" çocuk oyunu / 17:00-18:00
Ersin Güloğlu konseri / 18:30-20:00
"Karahindiba" tiyatro oyunu / 20:30-21:30
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