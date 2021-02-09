Sol beke de yetiş "Joker" Necip!

09 Şubat 2021 Salı, 16:23

Beşiktaş A Takımı'na yükseldiği 2009 sezonundan beri kesintisiz 12 sene siyah beyazlıyı formayı terleten Necip Uysal Beşiktaş'ın her yarasına merhem oluyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon alışkın olduğu stoper, sağ bek, orta saha bölgelerinin yanı sıra Konyaspor maçında da sol bekte görev aldı. N'sakala'nın atılmasıyla 21. dakikadan itibaren sol bekte görev alan Necip, çalışkanlığı ile taraftarlardan alkış topladı.

SERGEN YALÇIN'IN "JOKERİ"

Rosier gelmeden önce sağ bekte, Vida'nın ve Welinton'un olmadığı dönemde stoperde görev alan Necip orta saha rotasyonunda da Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri. Bu sezon 19 maça çıkan Necip Uysal; 8 maçta ön libero, 2 maçta stoper, 8 maçta sağ bek, 1 maçta ise sol bek olarak görev aldı. N'sakala'nın cezalı Rıdvan'ın da sakat olması nedeniyle Konyaspor ile oynanacak kupa maçında Necip Uysal'ın sol bekte oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

"İHTİYAÇ OLURSA KALEYE GEÇERİM"

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçı sonrası sorulan sorulara ise şöyle yanıt vermişti: "Kulübüm için gereken neyse onu yaptıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmek istiyorum. Farklı mevkilerde oynamam çok önemli değil. Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok."

Kalede oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna Necip, "Olabilir, niye olmasın? İhtiyaç olursa oraya da geçerim." değerlendirmesinde bulunmuştu

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Necip bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol attı 6 asist yaptı.

Necip bu sezondan önce Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 sezonda ise 326 maça çıkıp 5 gol 10 asistlik performans vermişti.