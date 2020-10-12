SOL Parti’nin “10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz” pankartına soruşturma
SOL Parti tarafından 10 Ekim Katliamı'nın yıldönümünde asılan “10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz!” yazılı pankarta, ‘tehdit’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
SOL Parti Ataşehir İlçe Örgütü’nün 10 Ekim pankartına soruşturma açıldığı öğrenildi.
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümünde, partisinin “Ne çok özlemişiz gökyüze kansız bakmayı! 10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz!” yazılı pankartını İstanbul Ateşehir’de asan SOL Parti üyeleri Osman Topaklı ve Mehmet Demir, savcılık tarafından ‘tehdit’ iddiasıyla ifadeye çağrıldı.
Topaklı ve Demir, polise verdiği ifadede pankartın 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın yıldönümü için SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapıldığını ve bu pankartlardan birini Ataşehir’e astıklarını belirterek, “Pankart içeriğinde kimseye karşı herhangi bir tehdit unsuru yoktur. Yaşamını yitiren insanları anmaya yönelik bir söylem içermektedir” dedi.
Avukat Nuriye Alsancak da pankartın içeriğinde tehdit suçunu oluşturacak herhangi bir söylem bulunmadığını tekrarlayarak, ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ettiklerini’ söyledi.
(KAYNAK: BİRGÜN)
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