Solunum bilimleri uzmanı: 'Cansız yüzeyler yerine odaklanmamız gereken başka bir şey vardı'

05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:04

Koronavirüs pandemisinin başından beri halk sağlığı uzmanları, enfekte olma riskinin azaltılması için el yıkamanın ve yüzeyleri temiz tutmanın önemini vurguluyor.

Ancak salgın yayıldıkça ve mevcut verilere yenileri eklenince bazı bilim insanları, el hijyenine odaklanmanın önemini sorgulamaya başladı. Bu uzmanlara göre kapı kolları gibi sık kullanılan yüzeyler, salgın önlemleri açısından o kadar da önemli olmayabilir.

San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden tıp profesörü Monica Gandhi, ABD merkezli bilim yayını Nautilus'a konuştu ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gandhi’nin virüse yakalanmanın en kolay yolunun havadaki damlacıklar olduğunu söylemesi tartışmayı yeniden alevlendirdi.

“Virüs yüzeylerden bulaşmıyor” diyen Gandhi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık virüsün yayılmasının yüzeylere ve gözünüze dokunmanızdan kaynaklanmadığını biliyoruz. Çoğu vakada kişiler farkında olmadan, burnundan ve ağzından virüs yayan birilerine yaklaştığı için enfekte oluyor.

Üstelik Gandhi, bu yorumlarında yalnız da değil. Gandhi’nin açıklamalarından hemen önce New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Emanuel Goldman, Lancet dergisinde bir makale yayımladı. Bilim insanı bu makalesinde virüsün yüzeylerde günlerce hayatta kalabileceğine yönelik çalışmaların önemi sorguladı:

Benim fikrime göre virüsün cansız yüzeylerden bulaşma ihtimali çok düşük. Ancak enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı bir yüzeye, öksürük veya hapşırıktan hemen sonra (bir iki saat içinde) dokunursanız risk yüksek.

Leicester Üniversitesi'nden solunum bilimleri uzmanı Dr Julian Tang da el yıkamanın önemini koruması gerektiğini ancak yüzeylerden kaynaklanan risklerin de abartıldığını ifade etti.

Tang, el yıkamanın akut solunum yolu enfeksiyonlarını yalnızca yüzde 16 oranında azalttığını söyleyen Birleşik Krallık Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (Sage) belgelerini örnek verdi.

Guardian’a konuşan Tang, cansız yüzeylere odaklanmanın, virüsün havadan bulaşma ihtimaline verilen önemi azalttığını belirtti.

“El yıkamaya karşı değiliz ama vurgu yanlış” diyen Tang, şunları kaydetti:

"Ana risk, muhtemelen insanların birbiriyle konuşmasıydı. Ama bu esnada yüzeyleri derinlemesine temizlemek için çok zaman ve para harcandı.

Bu yatırımı daha önce maskelere yapmış olsaydık, el yıkama ve temizlik için harcadığımız çabayı en başta maskeye aktarsaydık, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu kadar büyük bir salgın olmazdı."

Kaynak: Independent Türkçe, Guardian