Somali’nin IMF borçları için Türkiye devreye girdi
Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit Somali'nin kuruluşa birikmiş borcunun silinmesi için kullanılacak.
Türkiye, Somali’nin IMF borçlarının silinmesi için adım attı. Reuters’ın haberine göre, Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na ( IMF) olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında karar verildi.
Sputnik’in aktardığına göre, Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde 'Milletlerarası Andlaşma' başlığında, "Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?3176)” deniyor.
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