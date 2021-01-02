Somer Şef 'Türk mutfağı, dünyanın en iyi 3. mutfağıdır' diyenlere yanıt verdi: Türk mutfağı ilk 10'a giremez
Katıldığı bir programda konuşan Somer Sivrioğlu (Somer Şef), "Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı" söylemlerine tepki gösterdi. Bu iddiaların egosantrik ve milliyetçilik kaynaklı olduğunu vurgulayan Somer Şef "Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil. İlk 10’da sayılmaz" dedi.
NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan Somer Şef, Türk mutfağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri" iddiasına karşı çıkan Somer Şef, Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getirerek "Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil. İlk 10’da sayılmaz" dedi.
"Bizim aşçılardan çıktı herhalde 'Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir' diyen Somer Şef şunları söyledi:
"Ben şöyle soruyorum 1. kim? Ve sıralamayı kim yaptı? Yok böyle bir şey. Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil, ilk 10’da sayılmaz. Bu durumun nedeni yüzde 90 pazarlama eksikliği."
'MİLLİYETÇİLİK ŞEKİLLENDİRİYOR'
Somer Şef şöyle devam etti: "Çok egosantrik bir yaklaşımımız var. Dünyada öğrenmediğim çok az mutfak kaldı. Hala öğreniyorum. Ama bir tek Türkiye’de 'dünya mutfağı' ve 'Türk mutfağı' diye iki mutfak var. Mesela bir şef 'Ben dünya mutfağı üzerine çalışıyorum' diyor. Ben de 'Başka hangi mutfaklar var?' diyorum. Bildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir Mars mutfağı var."
"Bu milliyetçiliğin şekillendirdiği bir şey galiba?" sorusunu yanıt veren Somer Şef "Kesinlikle. Türk mutfağı ve dünya mutfağı, yok öyle bir şey" dedi.
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