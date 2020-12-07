Son 1.5 yılda bebek bezleri yüzde 140; bebek maması fiyatı ise yüzde 32 arttı
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in hazırladığı rapor Türkiye’de son 1.5 yılda bebek bakım ürünlerinde rekor oranda artış yaşandığını gösterdi.
Rapora göre bebek bezi ürünlerinin fiyatı ortalama yüzde 140; devam sütü ürünlerinin fiyatı ortalama yüzde 50; bebek mamasının ortalama fiyatı ise yüzde 32 oranında arttı.
Taşcıer’in raporunda şunlar yer aldı: Bez fiyatı 1.5 yılda katlandı: Bebek bezlerinin fiyatları karşılaştırıldığında son 6 ayda yüzde 17,5 oranında bir artış gerçekleşirken; son 1,5 yıldaki artış oranı ise yüzde 140 oldu.
Devam sütü yüzde 50 arttı: Bebeklerin gelişimi için önemli bir diğer ürün de 0-6 ay arası kullanılan bebek sütü ve genellikle 18 ay sonrası kullanılan devam sütleridir. Hem 350 gramlık bebek sütü hem de 350 gramlık devam sütü son 6 ayda yüzde 19 oranında artarken, son 1,5 yılda ise yüzde 50 oranında arttı.
Bebek maması yüzde 32: Bebek maması fiyatları da yüzde son 6 ayda yüzde 6,5’lik artışla ailelerin ekonomisini zorluyor. Bir markanın 120 gramlık meyve püreli mamasının fiyatında son 6 ayda bir artış yaşanmazken; başka bir markanın 125 gramlık maması anne bebek ürünleri mağazasında yüzde 13 oranında yükseldi. Bu ürün grubunda son 1,5 yıldaki artış oranı ise ortalama yüzde 32 olarak gerçekleşti.
Bebek şampuanı yüzde 67 arttı: Bir markanın çok satan 500 miligram bebek şampuanı Mayıs 2019’da 11,90 TL, Mayıs 2020’de 15,90 TL, Aralık 2020’de ise 19,90 TL oldu. Buna göre son 6 aydaki artış yüzde 25 oranında gerçekleşirken; son 1,5 yıldaki artış ise yüzde 67 oldu.
Sütlü içecek yüzde 99: Annelerin süt miktarlarını artırabilmek için kullandıkları sütlü içecek fiyatında son 6 ayda bir artış gözlemlenmezken, son bir buçuk yıldaki artış oranı yüzde 99,8 oldu. Emziren anneler için olan 200 gramlık sütlü içecek karışımının fiyatı Mayıs 2019’da 9,98 TL iken, bugün söz konusu ürünün fiyatı 19,95 TL’ye çıktı.
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