Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere, toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

SON 24 SAATTE 331 BİN 801 DOZ

Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamuygulandı.



