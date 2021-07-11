Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son bir haftada yapılan aşı miktarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere, toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.
SON 24 SAATTE 331 BİN 801 DOZCovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.
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