2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane'de düzenlenecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceğini açıkladı.
Avustralya'nın Brisbane kenti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin oylaması sonucunda 2032 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ev sahibi olarak belirlendi.
Oylamaya tek aday olarak giren Brisbane, delegeler tarafından kullanılan 77 oyun 72'sini alarak ev sahipliğine hak kazandı.
Bu sonuçla oyunlar, 2000 yılında Sidney kentinde düzenlenen organizasyondan 32 sene sonra Avustralya'da düzenlenecek. Melbourne, 1956 yılında oyunlara ev sahipliği yapan bir diğer Avustralya kenti olmuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tek aday olarak girdikleri oylamada video konferans yöntemiyle bir konuşma yaparak "Avustralya'da başarılı bir organizasyon sunmak için ne gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
2024 yılındaki Yaz Olimpiyat Oyunları'na Fransa'nın başkenti Paris ev sahipliği yaparken, 2028 yılındaki ev sahibi ise ABD'nin Los Angeles kenti olarak belirlenmişti.
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