A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.
Belçika'nın Kortrijk kentinde oynanan ve 114 dakika süren maçın setleri 11-25, 20-25, 25-18 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı. Millilerimizde Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken; ona Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan dörder, Efe 2, Ahmet ve Arda ise birer sayıyla katkı verdi.
Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı sekiz karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, rakiplerine yalnızca beş set verdi.
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