A Milli Erkek Voleybol Takımı, Altın Lig'de finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Altın Lig yarı finalinde Estonya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
CEV Avrupa Altın Ligi yarı finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta Estonya'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvada adını finale yazdırdı.
Millilerimizde Adis Lagumzdija 36 sayıyla en skorer isim oldu. Yiğit 10, Bedirhan 9, Burak 6, Oğuzhan 4 ve Efe 3 sayı kaydetti.
Adını üst üste 2. kez finale yazdıran ay-yıldızlıların finaldeki rakibi, Belçika - Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. Final maçı yarın 21.00’de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye, "son şampiyon" apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
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