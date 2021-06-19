A Milli Erkek Voleybol Takımı, Altın Lig'de finalde

19 Haziran 2021 Cumartesi, 20:38

CEV Avrupa Altın Ligi yarı finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta Estonya'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvada adını finale yazdırdı.

Millilerimizde Adis Lagumzdija 36 sayıyla en skorer isim oldu. Yiğit 10, Bedirhan 9, Burak 6, Oğuzhan 4 ve Efe 3 sayı kaydetti.

Adını üst üste 2. kez finale yazdıran ay-yıldızlıların finaldeki rakibi, Belçika - Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. Final maçı yarın 21.00’de oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye, "son şampiyon" apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.