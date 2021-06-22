Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti
Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'un haberine göre Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti. Gerek Beşiktaş’taki görevi gerekse kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu kararı alan Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’ne elinden gelen desteği ise her zaman vereceğini ifade etti.
"İSTİFA ETMEDİM ADAY OLMAYACAĞIM"
Çebi NTV'ye yaptığı açıklamada "Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım." dedi.
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