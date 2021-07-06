Beşiktaş, dört oyuncusuyla sözleşme uzattı
Beşiktaş; Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren dört oyuncusunun sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki Atiba Hutchinson ile bir yıllık, 29 yaşındaki Gökhan Töre ile bir yıllık, 23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ile üç yıllık, 30 yaşındaki Necip Uysal ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz."
Beşiktaş, sözleşmesi uzatılan oyuncuları sosyal medya hesabından "Biz hep buradayız. Beşiktaş ailedir" açıklamalı video ile duyurdu:
Biz hep buradayız. #BeşiktaşAiledir— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 6, 2021
?? https://t.co/okcvLlhdR5 pic.twitter.com/pMCwfEUjEB
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 milyon TL'lik dava