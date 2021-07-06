Beşiktaş, dört oyuncusuyla sözleşme uzattı

Beşiktaş; Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 19:05
Beşiktaş, dört oyuncusuyla sözleşme uzattı
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren dört oyuncusunun sözleşmesini uzattığını açıkladı. 

Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki Atiba Hutchinson ile bir yıllık, 29 yaşındaki Gökhan Töre ile bir yıllık, 23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ile üç yıllık, 30 yaşındaki Necip Uysal ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz."

Beşiktaş, sözleşmesi uzatılan oyuncuları sosyal medya hesabından "Biz hep buradayız. Beşiktaş ailedir" açıklamalı video ile duyurdu:


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