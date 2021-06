Danimarka - Finlandiya maçında bir oyuncu fenalaştı, maç ertelendi

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçı, ev sahibi ekipten Christian Eriksen'in fenalaşması nedeniyle ertelendi.

Kopenhag'ta oynanan karşılaşmada, ilk yarının sonlarına doğru Danimarkalı Christian Eriksen, bir pozisyon sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Stadyumdaki sessiz bekleyiş dakikalarca sürerken, oyuncuya saha içerisinde kalp masajı yapıldı.

Müdahale saha içerisinde sürerken, Danimarkalı oyuncular Eriksen ve sağlık görevlilerinin etrafını sardı. Finlandiyalı oyuncular, soyunma odasına gitti. Uygulanan ilk yardımın ardından Eriksen, taraftarların alkışları eşliğinde, etrafı kapatılarak sedyeyle stadyum dışına çıkarıldı.

UEFA, birkaç dakika sonra karşılaşmanın acil sağlık durumu nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.