Fenerbahçe, Steven Caulker'ı resmen duyurdu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 21:30

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, transferi şu açıklamayla duyurdu:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker!"

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde 29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini ve kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağını duyurmuştu.

Ocak 2019'dan beri Aytemiz Alanyaspor'un formasını giyen Caulker, Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.

Fenerbahçe, transferi şu videoyla taraftarlarına duyurdu:



