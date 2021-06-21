Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan toplantı kararı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:32

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte cuma ve cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum."

Fenerbahçe'yi 20 sene boyunca yöneten Yıldırım, 2018'de yapılan seçimler sonucunda koltuğunu Ali Koç'a bırakmıştı.