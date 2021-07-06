Galatasaray, Arda Turan'ın sözleşmesini uzattı

06 Temmuz 2021 Salı, 19:08

Galatasaray, sözleşmesi sona eren kaptanı Arda Turan'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, imzayı "Kaptan Arda Turan yuvasında kaldı" başlıklı açıklamayla duyurdu.

"GALATASARAY'A HİZMET İÇİN BURADAYIZ"

34 yaşındaki futbolcu, imzasının ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray’da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem sayın başkana, yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formayla, bu t-shirt, bu armayla kavuşturdukları için. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz."

"DERSLER ÇIKARIP KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Turan, önümüzdeki sezonda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her gün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyisine ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkarıp kazanmaya çalışacağız, en iyisini taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."

Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan'ın sözleşmesinin yenilenmesini şu paylaşımla taraftarlarına duyurdu: