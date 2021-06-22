Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi
Daha önce Covid-19 geçiren ve solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi.
Kocaelispor ile geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın solunum şikayeti nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akçay'ın ciğerlerinde, uygulanan enfeksiyon tedavisi sonrasında olumlu tepki görülmedi. 62 yaşındaki teknik adam, entübe edildi. Hastaneden konu hakkında kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.
Körfez ekibinin teknik direktörü Akçay, önceden ağır bir Covid-19 süreci geçirmişti.
"HASTAMIZ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLMEKTE"
KTÜ Farabi Hastanesi, geçtiğimiz gün Akçay'ın durumu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
”Covid-19 Hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit Akçay’ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir.”
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'