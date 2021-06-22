Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi

22 Haziran 2021 Salı, 12:57

Kocaelispor ile geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın solunum şikayeti nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akçay'ın ciğerlerinde, uygulanan enfeksiyon tedavisi sonrasında olumlu tepki görülmedi. 62 yaşındaki teknik adam, entübe edildi. Hastaneden konu hakkında kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Körfez ekibinin teknik direktörü Akçay, önceden ağır bir Covid-19 süreci geçirmişti.

"HASTAMIZ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERİLMEKTE"

KTÜ Farabi Hastanesi, geçtiğimiz gün Akçay'ın durumu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

”Covid-19 Hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit Akçay’ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir.”