Beşiktaş'ta Mehmet Topal gelişmesi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:23

Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.