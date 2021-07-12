Beşiktaş'ta Mehmet Topal gelişmesi

Beşiktaş, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı.

DHA
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:23
Beşiktaş'ta Mehmet Topal gelişmesi
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Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki milli futbolcu, 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.


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