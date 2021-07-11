Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven - Galatasaray maçında düdük çalacak olan hakem açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2021 Pazar, 16:36
Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

20 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan maç, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadyumu'nda oynanacak. Maç, D-Smart'tan canlı yayınlanacak.


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