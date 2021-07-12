TFF, Süper Lig'de yeni sezonun hakemlerini açıkladı
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun hakemlerini açıkladı ve MHK talimatında değişikliğe gitti. Karara göre Fırat Aydınus, yeni sezonda da görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklikleri ve Süper Lig'de 2021-22 sezonunda görev yapacak olan hakemler ile gözlemcileri açıkladı.
Yapılan değişiklikle, hakemlikte emeklilik yaşı 47'den 50'ye yükseltildi. Bu karara göre, geçtiğimiz sezon sonunda yaş haddinden emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki hakem Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek.
Süper Lig'de yeni sezonun hakem listesi şu şekilde:
A Klasman hakem listesi ise şu şekilde:
Video Yardımcı Hakem (VAR) hakem listesi ise şu şekilde:
Video Haberler
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
- Erzurum’da patencilerin tehlikeli yolculuğu
- Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
- Nikomedia gün yüzüne çıkacak
- Antalya’da yanan otomobilde can pazarı
- Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Bir kripto para vurgunu daha
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği