28 Haziran 2021 Pazartesi, 13:06

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Vodafone Park'a alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma, 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Hollanda ile yapacak."