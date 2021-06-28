SON DAKİKA | TFF'den Türkiye - Karadağ maçı açıklaması
Son dakika... TFF, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçının 1 Eylül'de Vodafone Park'ta oynanacağını duyurdu.
TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Vodafone Park'a alındığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Takımımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.
Ay-yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma, 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.
Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.
Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Hollanda ile yapacak."
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