SON DAKİKA | Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
01 Nisan 2021 Perşembe, 15:40
SON DAKİKA | Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.


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