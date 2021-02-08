SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin son haftasında öğretmenlerle yaptığı çevrimiçi toplantıda açıklamalarda bulundu. "Salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz" ifadelerini kullanan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" şeklinde konuştu.

DHA
08 Şubat 2021 Pazartesi, 10:15
SON DAKİKA | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması.

Tüm tedbirleri alarak, sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabalıyoruz. Kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor. Sınıflarda yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesi için yaptığımız planlamayı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizi bir dönüşüme tabi kıldı. Ancak bu iş burada kalmayacak. Uzaktan eğitim salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek bile eğitimde önemli bir rol oynamaya devam edecek."



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