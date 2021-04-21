SON DAKİKA | Başakşehir iki oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.
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