SON DAKİKA | Başakşehir iki oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

AA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:37
SON DAKİKA | Başakşehir iki oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.


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