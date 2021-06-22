SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı

Son dakika... TRT Spor'a göre Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 19:05
SON DAKİKA | Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı
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TRT Spor'un iddiasına göre Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

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