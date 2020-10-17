SON DAKİKA | Ermenistan ve Azerbaycan ateşkes için anlaştı
Ermenistan ve Azerbaycan geçici ateşkes için anlaştı
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erivan ve Bakü’nün bu gece yarısından itibaren insani ateşkes ilan etme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
“Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı” denilen açıklamada, bu kararın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen Fransa, Rusya ve ABD liderlerinin 1 Ekim 2020 tarihli açıklaması, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklaması ve 10 Ekim 2020 tarihli Moskova bildirisi uyarınca alındığı kaydedildi.
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ DOĞRULADI
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan ile bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin yürürlüğe gireceğini doğruladı.
Bakanlığın basın dairesinden yayınlanan açıklamada, “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, 18 Ekim yerel saatle 00:00'dan itibaren (TSİ 17 Ekim 23:00) geçici insani ateşkes ilan etme konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kararın 10 Ekim 2020 tarihinde Moskova’da varılan anlaşmanın maddelerine uygun olarak, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 1 ve 5 Ekim 2020 tarihinde yaptıkları görüşmeler sonrasında alındığı vurgulandı.
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